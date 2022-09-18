محافظة الأقصر تطبق تجربة وحدات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل للشباب

وذكرت محافظة الأقصر فى بيان اليوم، أن تطبيق تلك التجربة يأتى فى إطار سعى الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، حيث وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضارى منظم وبما لا يعيق حركة المرور، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بتحديد المواقع المناسبة لإقامة وحدات طعام متنقلة على أن يتم استقبال طلبات الراغبين فى الحصول على ترخيص تشغيل الوحدات بمقار مجالس المدن بنطاق المحافظة وذلك وفقا للمستندات والشروط المطلوبة.
وقال دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، إنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ فقد تم تنفيذ مشروع وحدات العربات المتنقلة لتشجيع وإتاحة فرص عمل للشباب من الجنسين بمنطقة الجولى فيل والتى كانت عبارة عن مجرى مائى محدود وبالتنسيق مع مديرية الرى تم تغطية هذا المجرى وتم توسعة الطريق حتى يصبح طريق سياحى لعبور الأفواج السياحية من الشرق للغرب ورصفه وتزويده بأعمدة الإنارة وتشجيره.
وأوضح أنه للحصول على الرخصة يجب على المتقدم تجهيز صورة بطاقة الرقم القومى وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد باستيفاء العربة لجميع الشروط الصحية وشهادة صحية لجميع العاملين بالعربة.
وأشار إلى أن مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز خمسة الآف جنيه سنوياً تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أوبإحدى الدفع الإلكترونى مع ضرورة موافقة الهيئة العامة لسلامة الغذاء على العربة طبقاً لاشتراطات الهيئة.
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