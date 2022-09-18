وزير الصحة يوجه بتوريد 100 سرير إلى مستشفى الإيمان العام فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، اليوم، يرافقه محافظ أسيوط عصام سعد، فى إطار سلسلة من الجولات الميدانية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجارى تنفيذها، والوقوف على أى تحديات قد تواجه العمل.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الوزير تفقد أقسام (الحضانات، رعاية الأطفال، القسم الداخلى، الكلى، الرعاية المركزة، السموم، الاستقبال والطوارئ، رعاية المسنين، السموم والحروق)، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد الوزير صيدلية المستشفى، للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما اطلع الوزير، على التقارير المفصلة لكفاءة عمل أجهزة التنفس الصناعى، وماكينات الغسيل الكلوى، وحضانات الأطفال، موضحا أن المستشفى يعمل بطاقة 278 سريرا، بينهم 43 سرير عناية مركزة.

وتابع الوزير الخدمات المقدمة لمصابى الحوادث بقسم الاستقبال، حيث يقع المستشفى مباشرة على الطريق الدائرى السريع بحى الأربعين، بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى التعاون بين مستشفى الإيمان العام، ومستشفيات جامعة أسيوط، لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للإصابات والكسور، وفى تخصصات المخ والأعصاب، والوجه والفكين.

ولفت إلى أن الوزير تابع سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى، موجها وكيل الوزارة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول و"نوبتجيات" العمل، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين فى الانتظام وآداء مهام عملهم، نظرا لزيادة التردد على المستشفى والذى يخدم منطقة يتجاوز سكانها 3 ملايين مواطن.

وتفقد الوزير غرف إقامة المرضى، واطلع على الملفات الطبية الخاصة بهم، للوقوف على تطورات حالتهم الصحية والخدمات الطبية التى تقدم لهم منذ دخولهم المستشفى، كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى، للوقوف على مدى رضا المرضى عن الخدمة، كما اطلع الوزير على دورة المريض خلال تلقى الخدمات الطبية بالمستشفى.

ورافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.