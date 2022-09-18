تسليم درع منظمة العمل العربية لوزير القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - قدم فايز المطيرى، مدير عام منظمة العمل العربية، درع المنظمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، اعتزازاً بجهود مصر خلال ترأسها لأعمال الدورة 47 السابقة لمؤتمر العمل العربى.





كما حصل على درع المنظمة لرئيس الدورة 48 للمؤتمر وزير الإدماج الاقتصادى والشغل بالمغرب، ويونس سكورى، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسين الهنداوى، ومدير منظمة العمل الدولية جاى رايدر، على جهودهم الفعالة فى خدمة مجتمع العمل والعمال داخل الوطن العربى.

وانطلقت صباح اليوم، الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفد مصر الثلاثى.

في كلمته قدم يونس سكورى، رئيس المؤتمر، وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل بالمملكة المغربية، الترحيب بوزير القوى العاملة، ومدير عام المنظمة، ورئيس مجلس إداراتها، والوفود المشاركة من ممثلى أطراف الإنتاج، فى هذا اليوم الكبير فى تاريخ المنظمة، على أرض الكنانة مصر، مقدما الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للمؤتمر، وحكومة وشعب مصر على حسن الاستضافة والرعاية.

وأكد سكورى أن اليوم هو فرصة لنا جميعاً للتفكير فى الظروف الجديدة المعقدة، والبالغة الدقة التى تتصادف مع أعمال هذا المؤتمر، هذه الظروف التى لا تخفى على أحد والتى فرضت على كل الدول أنماطا جديدة للحياة والعمل، وإجراء العديد من الإصلاحات فى سياسياتها وخطط عملها لمواجهة تلك الظروف، مشيراً إلى أن منظمة العمل العربية تتميز بطبيعتها الثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاث ترسم لنا سبل العمل المشترك وترسى الأهداف التى نعمل من أجل تحقيقها فلها دورها المهم فى مواجهة الظروف التى يمكن أن تطرأ على مجتماعتنا العربية.

كما أكد سكورى الدور المهم لوزراء العمل العرب فى دولهم، فلهم الأدوار المحورية والمركزية فى صياغة سياساتها فى العديد من المجالات لإنتاج نماذج اقتصادية، وسلاسل إنتاجية خاصة بعد خلق الهشاشة فى مجتمعات العالم أجمع، وذلك لخدمة الشعوب والشباب والحفاظ على التوازنات الاقتصادية واستمرار الاصلاحات.