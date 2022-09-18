منتجات «أهلا مدارس» بلا تخفيضات؟.. الحكومة ترد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن طرح السلع والمنتجات بمعارض "أهلا مدارس" بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات.





وتواصل المركز -بحسب بيان اليوم الأحد- مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لطرح السلع والمنتجات بمعارض "أهلا مدارس" بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات.

وشددت الوزارة على أن معارض "أهلا مدارس" تطرح كافة منتجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تتراوح من 30% إلى 50% مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأشارت إلى ضمان طرح المعرض مستلزمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية، وذلك لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وفى سياق متصل، تستمر فروع معارض "أهلا مدارس" فى مختلف محافظات الجمهورية فى العمل حتى نهاية الشهر الجارى، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وذلك بعد انتهاء فترة عمل المعرض الرئيسى بالقاهرة، حيث يستمر العمل حاليا فى 142 معرضا رئيسيا وفرعيا بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 33 شادرا، مع استمرار مشاركة 500 ‏مكتبة فى تخصيص أماكن داخلها كفروع معرض أهلا مدارس وطرح المستلزمات بنفس قيمة تخفيضات المعرض من كراسات وكشاكيل وأقلام وكافة المستلزمات المدرسية، إلى جانب استمرار إطلاق قوافل متحركة فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد فيها فروع لمعرض أهلا مدارس أو مكتبات مدرسية.

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