الرعاية الصحية تدرس التعاون مع شركة ألمانية رائدة فى تدوير المخلفات الطبية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مسئولى إحدى الشركات الألمانية الرائدة فى مجال تدوير المخلفات الطبية، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وبحث اللقاء، فرص التعاون بين الطرفين لإدارة منظومة المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وإعادة تدويرها بطريقة آمنة، مما يضمن حماية مقدمى الخدمة الصحية والمرضى وذويهم والمجتمع ككل، وتوفير رعاية صحية أكثر أمانا لهم.

وتناول اللقاء، نتائج الزيارات الميدانية التى قامت بها الشركة بالتعاون مع إدارة مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالهيئة، وذلك للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببعض محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان"، للوقوف على آلية التعامل مع المخلفات الطبية، وتحليل المعلومات، ودراسة الوضع القائم، وتقديم مقترح لإدارة منظومة مخلفات أنشطة الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وتطرق اللقاء، إلى المقترح ودراسة الجدوى المقدمة من قبل الشركة لتنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وعرض أحدث نظم إدارة المخلفات الطبية بمختلف تصنيفاتها، وباستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الجودة البيئية، كما تم بحث سبل تطبيق المشروع، وآليات تنفيذه.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية مشروع إدارة منظومة المخلفات الطبية بطريقة آمنة، انطلاقا من أن المنشآت الصحية هى التى يقع عليها التبعات السلبية لعدم الإدارة الجيدة أو التخلص الآمن من مخلفات أنشطة الرعاية الصحية، والتى قد تتسبب فى مخاطر صحية غير مباشرة من خلال إطلاق مسببات الأمراض والملوثات السامة فى البيئة، موجها الشكر لمسئولى الشركة على مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم المثمر مع هيئة الرعاية الصحية لوضع مقترح ودراسة جدوى تنفيذ المشروع وآليات تطبيقه.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، أن مشروع إدارة المخلفات الطبية يدعم خطط التعافى الأخضر بالدولة، من خلال بناء نظام شامل يتناول المسئوليات والإدارة السليمة للمخلفات، وانتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة، من أجل حماية مقدمى الخدمة الصحية والمرضى المترددين على المنشآت الطبية وذويهم والمجتمع ككل، من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو إعادة تدويرها، وذلك تماشيا مع اتجاهات الدولة الحالية فى التحول الأخضر، وضمان رعاية صحية أكثر أمانا على المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

شارك فى اللقاء من جانب الشركة، كلا من توم فيريكين، المدير التنفيذى للشركة بشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة الشركة، وجيسى كريت، الرئيس التنفيذى للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبى، مستشار المدير التنفيذى ومدير مشروع إعادة تدوير المخلفات الطبية بالهيئة.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكى، درع تذكارى، إلى مسئولى الشركة، تقديرا لمجهوداتهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية مع هيئة الرعاية الصحية، لوضع مقترح تنفيذ المشروع وآليات تطبيقه.