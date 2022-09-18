القباج: هدفنا التواجد القوى للمجتمع المدنى والمتطوعين بقمة المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار "الأخضر.. حياة"، الذى ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بحضور المستشار المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير محمدى النى، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربى، ولفيف من الشخصيات العربية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.





وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة فى المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدام "الأخضر حياة"، فى إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن ما يجرى فعله فى حق البيئة والأرض قضية خطيرة ويجب المساعدة فى تجاوزها قبل فوات الآوان، وهذا ليس حق البيئة فحسب، وإنما حق الأجيال القادمة، مشيدة بمساعى القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين على أرض مصر.

وأضافت القباج أن مصر ملتزمة باتفاق باريس الموقع عام 2015، والذى ألزم الدول أن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مؤتمر اليوم يأتى فى إطار الشراكة القائمة بيننا والتى تؤكد على العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدنى نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022، عاما للمجتمع المدنى، خاصة ونحن على أعتاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى، تلك الاستراتيجية التى تتطلع إليها وزارة التضامن الاجتماعى لكى تنهض بالعمل التطوعى من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار فى طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تعمل على تواجد قوى وفعال للمجتمع المدنى والمتطوعين فى قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلى المصرى العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير العيش للفئات الأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعى حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلى المصرى بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الشأن، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر وتتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب فى حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.

وأفادت القباج بأن وزارة التضامن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخى، وذلك من خلال المساهمة فى تحقيق الهدف الثانى للاستراتيجية، الذى ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعى سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك فى إطار التحديات المحلية والعالمية التى مررنا بها، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البعد البيئى والثقافى والأمن الغذائى، حيث قامت الوزارة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة فى كافة ربوع مصر، خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هى جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية ونهتم بتعزير الأمن الغذائى وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.

ونوهت الوزيرة بأن الوزارة قامت بحصر العاملين فى قطاعات العمالة غير المنتظمة، ومنها عمال المخلفات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية، هذا بالإضافة إلى التوسع فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعى الخاصة بالأمن الغذائى والتى تهدف إلى اتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة إلى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائى والتغذية السليمة.

وأوردت أنه يجرى تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادى الأخضر فى المجال الزراعى والحيوانى والبيئى من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهى الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش فى المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال تنفيذ برنامج "وعى" للتمية المجتمعية بالمساهمة فى تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخى والذى ينص على "تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ"، حيث يعمل البرنامج على زيادة الوعى بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة المواطنين، والطلاب، كما تدعم الوزارة رفع جاهزية المجتمع فى التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعى المجتمعى بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعى بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال، كما أن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئى على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتى يتم تنظيمها فى كافة مناطق الجمهورية.