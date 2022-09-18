القصير: الأمن الغذائى أكبر التحديات التى تواجه العالم

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى الأزمات التى تواجه العالم بداية من كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثيرعلى سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، ما أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها، وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة "الأخضر حياة"، والذى عقد فى القاهرة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، ومشاركة بعض الوزراء وممثلى شركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية.

وقال وزير الزراعة إن التغيرات المناخية تعتبر هى القضية الحاسمة فى عصرنا، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، مع تزايد ضراوة الظواهر المناخية الجامحة فى كثير من المناطق على سطح الأرض، وذوبان القمم الجليدية القطبية، وارتفاع مستويات مياه البحار، كل هذا أدى إلى زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار وزيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية، بالإضافة إلى تغير كبير فى نظم الزراعة والغذاء.

وتابع: "لعلكم تابعتم هذا الكم الكبير من حرائق الغابات والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم".

وأوضح: "مما يجب ذكره فى هذا المقام.. أنه على الرغم من أن مصر هى واحدة من أقل المساهمين فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية، حيث تبلغ نسبتها 0.6% فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الإفريقية التى تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.

وقال إن الدراسات تشير إلى أن 20 دولة ( وهى الدول الصناعية الكبرى) هى المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية فى العالم دعم الدول النامية ومنها مصر والتى تأثرت وتتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة جداً فى هذه الانبعاثات.

وأضاف القصير: أن السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هى من صنع البشر وبالتالى يجب أن تُحل من خلال البشر أنفسهم، وهنا أذكر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال منتدى الشباب فى يناير 2022، حيث أشار إلى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع من وجود سبيل لمجابهته. ومن هنا فإنه يجب على العالم أن يخلق من هذه التحديات فرصا فى الوقت الحالى، خصوصا أن التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية سيكون أكثر صعوبة وتكلفة فى المستقبل إذ لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن.

وعلى المستوى الوطنى وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد قامت الدولة المصرية بتدشين إطار مؤسسى ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها:

إنشاء "المجلس الوطنى للتغيرات المناخية" برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وأيضاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل المناخى وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى المجتمعى لمكافحة تغير المناخ.

إصدار أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستهدف توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة مع خفض تكلفته.

كما يجرى الانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخدى القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة لتغير المناخ.

زيادة جاذبية مصر للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أصبحت مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم فى القوانين والتشريعات التى تُشجع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تحركت مصر وبخطى ثابتة نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية بهدف الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخى.

وأوضح: "بناءً على ما سبق فقد تقدمت مصر 5 مراكز فى مؤشر المناخ ( من المركز 26 فى 2014 إلى المركز 21 فى عام 2022)، كما تقدمت مصر 20 مركزاً فى مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022".

وأضاف: "البنك الدولى اتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموى شامل وأكثر استدامة وقدرة على الصمود لتحسين نوعية الحياة للمصريين بما فى ذلك الفئات الأكثر احتياجاً".

كما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن إصدار السندات الخضراء السيادية لمصر يدعم مبادرات المناخ ويعزز جهود الدولة المصرية للتكيف المناخى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال وزير الزراعة إن ملف الأمن الغذائى أصبح واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

واختتم كلامه مؤكدا أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

وتابع: "نجد أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية حيث وضعت الدولة المصرية ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها".

وأشار القصير إلى أن استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية (COP27) تنشأ فرصة غير مسبوقة للدول الأعضاء لكى تتوسع فى جهودها الرامية إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمناخ والحلول التى تتناول ندرة المياه والطاقة والنظم الغذائية وينبغى أن تشتمل كذلـك علـى حلـول زراعيـة ذكيـة مناخية تعمـل علـى تعزيز بنـاء الصمـود وتسـاعد القطاعــات الزراعيــة والغذائيـة على التكيف، وتحسـين البيئــة التمكينيـة لتنفيذ الإجراءات الخاصـة بالمنـاخ، وضمـان توفيـر المـوارد الكافيـة للمزارعيـن لكـي يتخـذوا إجـراءات فـي الوقـت المناســب بشــأن الأولويــات المتوســطة إلــى الطويلــة الأجــل.