تسليم شهادات الثانوية العامة للطلاب الناجحين بالدور الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - أعلنت المدارس الثانوى، أن شهادة النجاح الأصلية الخاصة بطلاب الثانوية العامة دور ثان متوفرة حاليا فى المدارس حيث يتم تسليم أصل شهادات النجاح من أقسام شئون الطلبة بالمدارس.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال: المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها، زملائي وأبنائي المعلمين، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة وأن تكون المدرسة مكاناً محبباً للطلاب وجاذباً لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية علي أن يجد كل طالب ذاته في المدرسة ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلاده ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر علي التنافسية ويكونوا قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم، وبناء شخص واعٍ وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لعل استراتيجيات المساهمة والمشاركة هي من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب أبنائنا الطلاب، ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم، لذا ادعوكم جميعاً بأداء الدور التربوي والاجتماعي المنوط بكم لجذب ابنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف، وأن يترسخ داخل وجدانهم.