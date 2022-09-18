البيئة تشارك فى الاحتفال بيوم التنظيف العالمي بحملة نظافة بمحمية نبق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت الوزارة فى الاحتفال بيوم التنظيف العالمي، من خلال تنظيم مجموعة من حملات التنظيف بمحميات جنوب سيناء برًا وبحرًا وذلك على مدار الأسبوع حيث بدأت تلك الحملات بمحمية نبق.

وفى إطار العمل على دمج الشباب وفئات المجتمع المختلفة بالعمل البيئي ، فقد شهدت حملة النظافة بالمحمية مشاركة وإقبال كبير من شباب مدينة شرم الشيخ والمرأة والمجتمع البدوي والمجتمع المحلي بالمحمية ومجموعة من العاملين بالفنادق.

جديرا بالذكر أن حملات النظافة الخاصة بشرم الشيخ ومحميات جنوب سيناء يتم تنفيذها فى إطار إستعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، كما يأتي ضمن فعاليات أنشطة رفع الوعي بأضرار البلاستيك وذلك تمهيدًا لتفعيل قرار السيد محافظ جنوب سيناء لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والتي ينفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الإتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية.