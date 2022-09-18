كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح مؤتمر العمل العربى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن التحديات والمتغيرات المتلاحقة على المستوى الدولى، تستدعى من "أمتنا العربية" التى تمر بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادراً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على التراث والماضى العريق.





جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، والتى ألقاها نيابةً عنه، وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، فى الفترة من 18 وحتى 25 سبتمبر 2022 الجارى بالقاهرة، ويشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل فى الوطن العربى، ومناقشة تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادى، وتوفير فرص عمل.

وأوضح أنه آن الأوان لإعلاء المصالح القومية، ونبذ الخلافات، والفتن التى يستهدف مُشعلوها طمس الهوية العربية والعبث بمقدرات شعوبنا، وأنه أصبح من الضرورى أن تستدعى منا تلك الأوضاع الجديدة وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقى، وواقعى لكل المتغيرات الحالية على المستوى الدولى، والإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل النهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار، والأخذ بزمام المبادرة نحو قطع الطريق على الطامعين والعابثين بمُقدراتنا، من خلال تحديد أهداف واقعية قابلة للتنفيذ، وفقاً لبرامج زمنية مُحددة وواضحة.

وبدأ الرئيس السيسى كلمته بالترحيب بالحضور قائلاً: "يُشرفنى باسم جمهورية مصر العربية أن أفتتح أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، كما يُسعدنى فى إطار هذه المناسبة أن أرحب بأصحاب المعالى الوزراء ورؤساء، وأعضاء الوفود والمنظمات والاتحادات على أرض مصـر السلام والمحبة التى كانت ولا تزال بيت العرب الأول متمنياً لكم جمعياً إقامة طيبة، ولمؤتمركم هذا التوفيق والسداد ".

وأضاف: "إن جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وإننا حريصون على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، ولن نكف عن السعى لأى خيار يؤدى إلى التسوية الشاملة لجميع المشكلات فى منطقتنا العربية، لا سيما فى أرض فلسطين العربية، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق الرخاء والرفاهية لجميع الشعوب العربية".

وحول جدول أعمال "المؤتمر" قال الرئيس السيسى موجهاً حديثه إلى المشاركين: "إن عملاً كبيراً ينتظركم، فجدول أعمال مؤتمركم هذا يتصدى للعديد من الموضوعات التى تشكل مجموعة من أهم القضايا المعاصرة والتى تتمثل فى الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل وما يقدمه من توصيات عملية لكيفية تسخير التقنيات الرقمية لدفع عجلة التنمية ورفع معدلات النمو، فضلاً عن موضوع الذكاء الاصطناعى وأنماط العمل الجديدة، وكذلك موضوع رقمنة أنظمة الحماية الإجتماعية وحوكمتها".

وأضاف: "وإذ نُثمن اختيار تلك الموضوعات المهمة لتكون على جدول أعمال هذه الدورة والتى تأتى مواكبة لما يشهده العالم من تطور هائل جراء الثورة الصناعية الرابعة وما فرضته من آليات حديثة لسوق العمل، نتطلع بكل اهتمام إلى القرارات والتوصيات التى ستصدر عن مؤتمركم بعد إثراء هذه القضايا بالدراسة والتحليل من خلال أطراف العملية الإنتاجية وأن توضع هذه القرارات موضع التنفيذ".

وفى ختام كلمته وجه الرئيس السيسى الشكر والتقدير الى جميع الحضور، لا سيما القائمين على تنظيم هذا المؤتمر متمنياً لهم السداد والتوفيق، قائلاً: "على بركه الله نبدأ أعمال هذا المؤتمر آملين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير لأمتنا العربية".

وبدأ وزير القوى العاملة كلمة رئيس الجمهورية راعى المؤتمر بالإعراب عن سعادته الشخصية للمشاركة للمرة الأولى فى مؤتمر العمل العربى، والالتقاء بهذه النخبة الكريمة التى تمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، التى تجتمع فى إطار منظمة العمل العربية للتحاور والتعاون البناء من أجل النهوض بأوضاع قوى العمل والإنتاج فى الوطن العربى، ناقلا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقديره البالغ لأهمية هذا المُلتقى السنوى الذى يجمع بين أطراف العملية الإنتاجية فى الوطن العربى.

وأوضح أن شمول الرئيس هذا المؤتمر برعايته الكريمة، يعبر عن مدى تقديره للأهمية الكبرى، المعقودة على التوصيات والنتائج التى ستصدر عن هذا المؤتمر.