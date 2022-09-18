حياة كريمة.. تنفيذ 904 مشروعات بقرى الصف وأطفيح

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة "أطلق معها الدوافع لدى القيادات على مستوى الدولة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتحقيق الأهداف السامية للمبادرة والتى منها التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا و تعزيز الحماية الاجتماعية وسد الفجوات التنموية بين القرى.





وقال راشد، إن المحافظة شكلت دوائر عمل لسرعة إنجاز المشروعات، وتم توفير 168 قطعة أرض فضاء بمركزى الصف وأطفيح لتنفيذ أعمال المبادرة بهما، مشيراً إلى أن المراكز المدرجة بالمبادرة تشهد تغيرا شاملا فى القطاعات الخدمية، ويجرى تنفيذ 904 مشروعات على مستوى 42 قرية، بتكلفه تتخطى الـ 10 مليارات جنيه، لتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والعياط والبدرشين والصف وأطفيح، وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التى تعود بالنفع على المواطن.

شهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات العمل الجارية بقطاعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، وبحث بعض المعوقات وسبل حلها، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات.

وخلال اللقاء، طالب أحمد راشد بضرورة توعية المواطنين بالحفاظ على مقدرات الدولة وما تم إنجازه من مشروعات خلال "مبادرة حياة كريمة"، وعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف التى تم الانتهاء من تبطينها وتأهيلها لمراعاة عوامل الاستدامة والمظهر الحضارى، مشيراً إلى أنه تم تبطين وتأهيل 322 كم حتى الآن، من إجمالى 608 كم مستهدف الانتهاء منها بنطاق المحافظة بالمرحلة الأولى.

واستعرض راشد عددا من مشروعات الصرف الصحى المتعثرة والجارى تنفيذها بمركز ومدينة أبو النمرس، لافتا إلى أن المحافظة تسعى نحو إدراج مركز ومدينة أبو النمرس ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متكامل.

ووجه محافظ الجيزة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمحطات رفع الشيخ عتمان، وأم خنان، والشوبك الغربى بالحوامدية، والبدرشين، وتنفيذ الوصلات المنزلية لما لهم من أهمية حيوية فى خدمة المواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة تدعيم مركز ومدينة الصف بمدرسة تجريبى للارتقاء بالمنظومة التعليمية استجابه لمطالب المواطنين.

وأضاف راشد أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدا فى الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها، لافتا إلى أن المحافظة استجابت إلى 99% من شكاوى المواطنين الواردة بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى التعامل اليومى مع البلاغات والشكاوى الواردة لغرفة العمليات بالمحافظة.