وزيرة التضامن: الرئيس السيسى وجه بزيادة الرائدات الاجتماعيات لـ20 ألفا

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض الفنون التشكيلية، الذى يقام على هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولى لذوى القدرات الخاصة، الذى تنظمه مؤسسة "أولادنا " تحت شعار "كلنا إنسان"، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وحرصت وزيرة التضامن، على تفقد أروقة المعرض والاطلاع على الأعمال الإبداعية للأبناء والأشخاص من ذوى الإعاقة، مشيدة بما رأته من أعمال تكشف المواهب الإبداعية للأبناء والأشخاص وقدراتهم الكبيرة فى الفنون التشكيلية.

وشاركت القباج فى ندوة "دور الجمعيات فى الاكتشاف المبكر وتهيئة الأسر والإعداد للدمج والنجاح فيه"، بحضور سهير عبد القادر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا، ومؤسس الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، ومها هلالى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، وممثلى جمعية كاريتاس مصر، وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد "التقدم"، ومؤسسة بصيرة لدعم ذوى الاحتياجات البصرية، حيث عرضت تلك الجمعيات والمؤسسات تجاربها فى الاكتشاف المبكر للإعاقات وكيفية إعداد الأشخاص والأسر للدمج.

وشددت وزيرة التضامن على أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعى، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزا لغويا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضا من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وقالت الوزيرة، إن هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخرى ليلية، ونطرح قريبا رعاية مؤقتة للأبناء، كى يتعاملوا مع أشخاص جديدة.

وأضافت أن الوزارة لديها 26 مركز تأهيل، وسيتم زيادة 20 مركزا آخر من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كى نصل لـ46 مركزا، ونسعى لتنفيذ خريطة خدمات متكاملة كى لا نترك منطقة خالية من الخدمات، مشيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورا مهما فى توعية المواطنين، حيث وجه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن لـ20 ألف رائدة، ويتم تدريبهن على توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة.

وتابعت أن القيادة السياسية تتعامل بشفافية فى قضايا الإعاقة وتتصدى بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتؤكد على أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة.

وأفادت بأن هناك صناديق تدعم قضايا الإعاقة، فهناك الصندوق القومى للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيرى مفتوح يعمل وفق احكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الاموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعية الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لتدشين موقع إلكترونى يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويساهم فى الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار كافة الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية على الأسر.

ولفتت إلى أنه جرى إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وأصدر رئيس مجلس الوزارء، قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومى، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وتم تسليم تلك الخطة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.