موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي.. هل ينجح فيريرا في تخطي دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 12:30 مساءً - يخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة اليوم الأحد، حيث يلتقي إيليكت التشادى فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا، في المباراة التي تقام بالكاميرون، نظرًا لعدم اعتماد ملعب الفريق التشادى من الكاف.

وتقام مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى الخامسة مساءً، ويدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة نظرا لسلسلة النتائج الجيدة والبطولات التي حصدها الأبيض مؤخرا، آخرها الدورى وكأس مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

ويخوض نادي الزمالك، بطل مصر، المباراة المرتقبة بالزى التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر، ويرتدى فريق إيليكت التشادي زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود".

وحصلت بعثة الزمالك على 40 دعوة للمباراة تم منحها لأعضاء السفارة المصرية، وأفراد الجالية المصرية بالكاميرون.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم كونغولى بقيادة بيير جان نجوين حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ سام ثيرمويل و بودريل رول؛ وجيو بانغو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.