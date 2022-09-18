مدير منظمة العمل العربية: الرئيس السيسى ارتقى بالعمل العربى وأعاد لمصر ثقلها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يرتقي بالعمل العربي المشترك إلى آفاق واسعة، وأن يعيد إلى مصر ثقلها العربي والدولي، وتوجه المطيري بالشكر والتقدير إلى الرئيس لرعايته لمؤتمر منظمة العمل العربية، وتقديم كافة التسهيلات لعقد الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ48 التي تستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، وتترأسها المملكة المغربية؛ استنادا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.

وقال المطيري، "إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأمن الغذائي في العالم"، داعيا إلى زيادة العمل العربي المشترك لمواجهات التحديات التي فرضتها تلك الأزمة من خلال تعزيز السياسات المبتكرة، ولفت إلى أنه لابد من توسيع الشراكات بين أطراف الإنتاج الثلاثة تحت مظلة العمل العربي.

وأكد أن جميع الدول العربية تسعى نحو التحول الرقمي واستخدام الرقمنة في القطاعات الاقتصادية؛ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.