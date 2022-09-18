مدير منظمة العمل العربية: الرئيس السيسى أعاد لمصر ثقلها

جدة - نرمين السيد - وتوجه المطيرى بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى لرعايته لمؤتمر منظمة العمل العربية، وتقديم التسهيلات كافة لعقد الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة، التى تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس السيسى. جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ48 التى تستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجارى، وتترأسها المملكة المغربية؛ استنادا إلى نظام العمل فى مؤتمر العمل العربى. وأضاف المطيرى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت فى الأمن الغذائى فى العالم، داعيا إلى زيادة العمل العربى المشترك لمواجهات التحديات التى فرضتها تلك الأزمة من خلال تعزيز السياسات المبتكرة، ولفت إلى أنه لابد من توسيع الشراكات بين أطراف الإنتاج الثلاثة تحت مظلة العمل العربى. وتابع أن جميع الدول العربية تسعى نحو التحول الرقمى واستخدام الرقمنة فى القطاعات الاقتصادية؛ لرفع معدلات النمو الاقتصادى.

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