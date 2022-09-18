خطوات دعم الدولة لذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مزايا عديدة ودعم كبير حصل عليه، ذوو الهمم من الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية لهم، ودمجهم فى المجتمع.





وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" خطوات دعم الدولة لذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع. - توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخليا وخارجيا - دعم تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة - تدريب ذوى الإعاقة وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم - إنشاء مؤسسات لرعاية وتدريب ذوى الإعاقة وتأهيلهم - دعم وتمويل إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم - توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية - رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة - التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

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