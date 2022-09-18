جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع 280 طن قمامة و25 طن أتربة من الشوارع والميادين والحدائق العامة، والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.





وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول. من جانبه، أوضح نادر محى الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه تم المرور على جميع القطاعات، منها شوارع الجيش والجمهورية والمشاية الثانوية والترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفى الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية الآداب، ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وكوبرى المرور وكوبرى سندوب ومناطق العبور وتوريل وشارع قناة السويس وشارع سعد زغلول ومنطقة قلونجيل ومناطق الدراسات وجديلة وعزبة الشال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية: رفع 305 أطنان قمامة وأتربة من الشوارع والميادين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.