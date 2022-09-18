وزير الصحة: نكفل للمواطنين حقهم فى خدمات لائقة.. ولا مكان للمقصرين

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشروع إنشاء مستشفى منفلوط النموذجى بمحافظة أسيوط، بتكلفة إنشاءات 266 مليون جنيه.





يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الجولات الميدانية التى يجريها الوزير لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز فى المشروعات الصحية الجارى تنفيذها، والوقوف على أى تحديات قد تواجه العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع مع الشركات المنفذة، معدلات الإنجاز بأعمال الإنشاء، مؤكدًا أن معدلات أعمال الإنشاء غير مُرضية، مقارنة بمدة الـ 5 سنوات التى تم إسناد المستشفى خلالها للجهات المنفذة عام 2017، بالرغم من عدم وجود أى معوقات أو تحديات مالية.

وتابع عبدالغفار أن الوزير شدد فى هذا الصدد على استلام مبان المستشفى كاملة نهاية العام الجارى، متضمنة الإنشاء والتشطيب، لسرعة البدء فى التجهيزات الطبية، وانضمام المستشفى للعمل، ضمن المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة منفلوط، البالغ عددهم نحو 700 ألف مواطن، قائلاً: "لا مكان فى الجمهورية الجديدة لمن يتقاعس عن العمل ولا تهاون مع حرمان المواطنين من حقهم فى الحصول على خدمات طبية لائقة فى نطاق موقعهم الجغرافى".

وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع على البرنامج الوظيفى لمبان المستشفى والتى تم إنشاؤها على مساحة 12 ألفًا و726 مترا، وتضم أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعى، الأشعة، المعامل، بنك دم، صيدلية)، بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.



وأوضح عبدالغفار أن المستشفى سيعمل بطاقة 151 سريرًا من ضمنهم 30 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة، و4 غرف عمليات، و2 وحدة مناظير، كما يضم المستشفى سكن للأطباء.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.