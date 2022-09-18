وزير التنمية المحلية: البرنامج التدريبى لنواب المحافظين يعزز دورهم القيادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح وزير التنمية المحلية، البرنامج التدريبى لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يستمر على مدار 4 أيام بمقر الوزارة ويستهدف نواب محافظى محافظات الصعيد.

وأضاف الوزير، أن برنامج تدريب نواب المحافظين، يأتى ضمن حزمة أوسع من خطة تعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى طبقها برنامج تنمية الصعيد، حيث تستهدف هذه الحزمة قيادات العمل المحلى المتمثلين فى نواب المحافظين وسكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المراكز.

وتابع أنه تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن خطة تعميم الممارسات تطبق كأولوية على مستوى محافظات صعيد مصر والمراكز المستفيدة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح أن حزمة الممارسات المطورة التى سيتم التدريب عليها وإعادة تطبيقها بالمحافظات المستهدفة تشمل منظومة التخطيط المحلى المتكامل بالشكل المطور الذى تم تطبيقه فى محافظتى سوهاج وقنا ومنظومة تحسين وتعظيم وحوكمة الإيرادات المحلية وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية، ومنظومة التعاقدات والمتابعة المميكنة والحوكمة لاستثمارات الإدارة المحلية، ودمج المواطنين فى تخطيط ومتابعة المشروعات ومنهجية دعم التكتلات الاقتصادية وتطوير نظم إدارة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبى لنواب المحافظين يركز على تعزيز دورهم فى قيادة عملية التغيير التى ستتطلبها خطة تعميم الممارسات وذلك من خلال إكسابهم مهارات إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والإدارة الاستراتيجية حيث سيقود نواب المحافظين الإجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة تحت إشراف وبتوجيه المحافظين.

ونوه بأن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً من البنك الدولى، كان واحدا من أهم أركان استراتيجية الدولة المصرية لمعالجة التحديات التنموية فى المناطق المتأخرة وهى الاستراتيجية التى كانت ملمحا رئيسيا من ملامح التكليفات الرئاسية وبرامج عمل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014.

وأشار إلى أن البرنامج كان له تأثيرات هائلة فى محافظتى سوهاج وقنا، ليس فقط على مستوى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ولكن الأهم على مستوى النظم والممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى أثبتت نجاحها، ولولا هذه الممارسات واستيعاب وتطبيق القيادات والكوادر المحلية لها ما كان البرنامج سيحظى بالنجاح المطلوب.

وشدد الوزير على أن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر حقق العديد من النجاحات والإنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية بمحافظتى سوهاج وقنا، وجرى تنفيذ 4119 مشروعا بتكلفة 15.2 مليار جنيه فى قطاعات الصرف الصحى والكهرباء والطرق والإنارة والمناطق الصناعية ودعم وحدات الإدارة المحلية والبيئة؛ مما ساهم فى تحسين الخدمات المقدمة لأهالينا فى المحافظتين بصورة كبيرة فى بعض المجالات الحيوية.

ولفت إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى على المتابعة المستمرة لهذا البرنامج المهم لتحقيق كافة النتائج المرجوة منه وإحداث نقلة نوعية فى أداء آليات الإدارة المحلية على كافة المستويات تقوم إلى تحسين الاستفادة من الاستثمارات المتاحة بما يحقق تعزيز التنافسية وتحسين البنية الأساسية.

من ناحيتهم.. أشار نواب المحافظين إلى أهمية البرنامج التدريبى الذى تنظمه الوزارة لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد خاصة بعض الإشادات والنجاحات الكبيرة التى حققها البرنامج بشهادة المنظمات الدولية، واستعرضوا عدداً من الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين العمل على أرض محافظاتهم وكذا بعض الملفات الحيوية ضمن أولويات عملهم خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات الخطة الاستثمارية وتحسين بيئة الاستثمار على أرض المحافظات والاستفادة من الميزات التنافسية لها، كما أشاروا إلى استعدادهم الدائم لتبادل الخبرات والأفكار والمقترحات الجيدة مع زملائهم من جميع المحافظات لمواجهة التحديات وحل المشكلات التى تواجهها المحافظات بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظات.

ويشارك فى البرنامج 11 من نواب محافظى بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد، وينفذ التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى.