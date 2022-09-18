«الأوقاف» تنظم أمسية لكبار المبتهلين غدا فى مسجد السيدة نفيسة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الأحد- إن إقامة الأمسية الابتهالية الكبرى يأتى فى إطار دور الأوقاف الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء الابتهال الدينى.

وتقام الأمسية بمشاركة 10 مبتهلين، كما يجرى الإعداد لها من قبل حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وبإشراف فنى من قبل عبد العزيز عمران الرئيس السابق للإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصرى.