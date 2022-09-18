خطوات التظلم للحصول على الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتشمل الخطوات، تقديم التظلم فى مكتب التموين، على أن يرفق معه صورة الرقم القومى والمستندات الدالة على صحة البيانات.

بعدها يرسل المكتب التظلمات لمديريات التموين، وفى حالة صحة البيانات يتم إدراج قيمة الدعم، ويتم الصرف اعتبارا من الشهر المقبل.

وتشمل الفئات المستحقة: المستفيدون من تكافل وكرامة، وأصحاب المعاش الأقل من 2500 جنيه، ومن تقل رواتبهم الشهرية عن 2700 جنيه.