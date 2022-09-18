سفير مصر في بروكسل يبحث ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي مؤخرا عددا من المسئولين رفيعي المستوى بالمفوضية الأوروبية، حيث تم التأكيد خلال اللقاءات على علاقات الشراكة التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي وأهميتها، وسبل دعم التعاون بين الجانبين فى كافة مجالات الاهتمام المشترك تحقيقاً للمصلحة المتبادلة، واستثماراً لحالة الزخم التي تشهدها العلاقات بين الجانبين منذ انعقاد اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، واعتماد وثيقة أولويات التعاون بين الجانبين للسنوات المقبلة.

هذا، وقد تم التركيز خلال اللقاءات، التي شملت مديرة الإدارة العامة للبيئة بالمفوضية الأوروبية، ومدير مكتب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، والمفوض الأوروبي للاقتصاد والتجارة، والمديرة العامة للإدارة العامة لشئون العدالة والمستهلكين بالمفوضية الأوروبية، ومدير مكتب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وجذب مزيد من الشركات الأوروبية إلى السوق المصري، خاصة في ظل الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد المصري فى مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير الغاز المسال و البنية التحتية والرقمنة والتحول الأخضر والتنقل الذكي والذكاء الاصطناعي، بالاضافة الي الترتيبات الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.