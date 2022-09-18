السفير المصري في جاكرتا يلتقي وزير التجارة الأندونيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - التقى السفير أشرف سُلطان، سفير جمهورية مصر العربية في جاكـــــــرتــــــا، الوزير "ذو الكفل حسن"، وزير التجارة الأندونيسي، بمقر الوزارة. وتضَمَن اللقاء بحث سُبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وأندونيسيا، وتم الإتفاق على تعزيز آليات التواصُل بين القاهرة وجاكرتا لمُتابعة تذليل العقبات أمام تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، سعياً نحو تعزيز حجم التجارة البينية، فضلاً عن عرض عدد من المقترحات لتنمية الاستثمارات والتجارة الثُنائية.

هذا، ورحَّبَ وزير التجارة الأندونيسي بهذا اللقاء، مُشيراً إلى اعتزازه والشعب الأندونيسي بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط إندونيسا بمصر. كما أكد على أهمية بحث فرص التعاون فى المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، معربًا عن أهمية العلاقات مع مصر سياسياً واقتصادياً بوصفها بوابة الشرق الأوسط والقارة والإفريقية.