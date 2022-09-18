انت الان تتابع خبر لمدة 8 ساعات – قطع المياه عن هذه المناطق بـ”جنوب سيناء” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء أنه عن قطع المياه اليوم الأحد الموافق 18سبتمبر 2022 عن عدد مناطق 3 مناطق بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء وهي المناطق المحيطة برافع رأس ملعب، والقرى السياحية شمال المدينة، ومنطقة وادي سدر.وأوضحت مياه شرب شمال وجنوب سيناء، أنه سوف بتم قطع المياه لمدة 8 ساعات كاملة بداية من الساعه التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً من نفس اليوم ، بسبب أعمال صيانة بعنبر رأس سدر وعنبر رأس ملعب بمحطة رافع رأس مسلة.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.