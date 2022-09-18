انت الان تتابع خبر التحويلات المرورية الجديدة بعد إغلاق شارع التسعين.. القاهرة كشفت الخريطة أخيراً والان مع التفاصيل

التحويلات المرورية الجديدة بعد إغلاق شارع التسعين

وتحدث الجهاز أمس السب إن التوضيح يأتي بناءاً على الترتيب بين الهيئة العامة للأنفاق، وإدارة مرور القاهرة الجديدة، وهو تم الكشف عنه لكل المواطنين حتى لا تتعطل مصالحهم، وتعد من أبرز الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الذين يسيرون من هذا الطريق، وهذه التحويلات هي تأتي كما يلي:

رياض - احمد صلاح - قام جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بالإعلان عن التحويلات المرورية الجديدة، وذلك بعد إغلاق الدخول إلي منطقة التجمع الخامس من شارع التسعين الجنوبي، وهذا بسبب استكمال العديد من الأعمال الخاص بـ المنوريل، وتعتبر من أبرز الأشياء التي يريد أن يعرفها الجميع في الوقت الحالي.