عاجل- مدبولى يتوجه إلى لندن للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مطار القاهرة صباح اليوم، متوجهاً إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة.





وتوفيت الملكة إليزابيث الخميس 8 سبتمبر، عن عمر 96 عاما، فى أسكتلندا ونقل جثمانها إلى لندن، حيث يبقى الجثمان فى قاعة ويستمنستر لاستقبال الزوار لإلقاء نظرة الوداع على الملكة الأطول جلوسا على عرش بريطانيا. ومن المقرر أن تقام جنازة الملكة إليزابيث الثانية غدا الإثنين، فى لندن، حيث سينقل الجثمان من قاعة ويستمنستر، إلى مثواها الأخير لدفنها فى كنيسة القديس جورج.

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