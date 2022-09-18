حياة كريمة.. إطلاق قوافل طبية إلى الإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم الكشف في التخصصات الطبية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وتنطلق القوافل إلى محافظات الإسكندرية، وأسوان، والبحر الأحمر.

على جانب آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 171 ألف مولود، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المبادرة فى 13 من يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبى لجميع الأطفال حديثى الولادة بكل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.