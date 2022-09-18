شبورة ورياح.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر انخفاض الحرارة، اليوم الأحد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة. كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

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