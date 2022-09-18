بشرة خير.. رئيس بحوث المعاملات الزراعية: إنتاج فدان القطن سيصل لـ14 قنطارا

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أنه تم وصول المساحات المزروعة إلى 334 ألف فدان، ما يزيد 100 ألف فدان عن العام المنصرم.

وأوضح، أن الأصناف الجديدة من القطن توفر 30% من المياه المستخدمة فى الزراعة، كما تم تحديد مناطق الإكثار والتى سيتم الاستعانة منها بالتقاوى، مع تحديد المحالج التى ستحلج حتى لا يحدث خلط فى الأنواع، حيث يخرج منتج خالى من الشوائب.