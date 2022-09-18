برعاية الرئيس السيسى.. مؤتمر العمل العربى يبدأ فعالياته اليوم بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تنطلق صباح اليوم الأحد بالقاهرة فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، الذى تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى





يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.

ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال ويلقى كلمة راعى المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الجلسة الإفتتاحية، ويبحث المؤتمر على مدار 7 أيام ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل فى الوطن العربى، ويناقش تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"،وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.

وتشمل الجلسة الإفتتاحية التى تبدأ فعالياتها صباح اليوم كلمات بالترتيب: المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية،والسيد فايز على المطيرى المدير العام للمنظمة ،والسيد جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر "فيديو كونفرانس"،وكلمة لمعالى الأمين العام لجامعة الدول العربية يليقيها نيابة عنه الامين العام المساعد د. حسين الهنداوى ،ثم كلمة السيد يونس سكورى وزير الادماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي،"رئيس المؤتمر".

ثم يلقى راعى المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة يلقيها نيابة عنه السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وتنتهى الجلسة الافتتاحية بتوزيع دروع بإسم منظمة العمل العربية.

ويشهد المؤتمر خلال هذه الدورة احتفالية بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية "1965 – 2020"، وكذلك تكريم رواد ممثلين عن بعض الدول الأعضاء فى المنظمة، بأطراف الإنتاج الثلاثة، تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة العمل، وأيضًا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل فى خدمة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربي، اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم فى تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل.

ويُعرض على المؤتمر تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيرى بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، ليرصد التأثير الذى أحدثه التحول الرقمى على العديد من الدول التى تبنَّتْه وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية فى المستقبل القريب، من جراء التوسع فى استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" فى اقتصاداتها، ويضع بين يدى أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة،لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

المشاركون فى المؤتمر سوف يناقشون بندين فنيين حسب جدول الأعمال: الأول، حول الذكاء الاصطناعى وأنماط العمل الجديدة"، والحديث عن دور ورؤية منظمة العمل العربية فى سعيها لمواكبة التحولات الجذرية، التى يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليًا، وتأثير هذه التحولات على قضايا التشغيل، والثاني، تقرير حول رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، لبحث الإشكاليات المتعلِّقة بالتحول الرقمى فى أنظمة الحماية الاجتماعية، وأهم تطبيقاتها، والفرص التى تقدمها التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وكيف يمكن للعالم العربى بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمي، ويواجه التحديات التى تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية.

ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عددًا من البنود التى تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما يُعرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي، يدور حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي، الذى تنظمه منظمة العمل الدولية فى يونيو من كل عام ، ويُعرض بندًا بشأن تشكيل لجنة الخبراء القانونيين "2022 – 2025".