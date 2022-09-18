الخارجية تكشف جدول أعمال سامح شكرى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن مشاركة مصر فى هذه الدورة لها وضعية خاصة، لأن القاهرة تستهدف معالجة الأزمات فى المنطقة والشرق الأوسط والعالم العربى.
وأشار أبو زيد، إلى أن مشاركة مصر فى هذه الدورة يأتى فى إطار رئاستها المقبلة لمؤتمر المناخ الدولي.
وتابع أن جدول أعمال وزير الخارجية السفير سامح شكري، يشمل عقد اجتماعات رفيعة المستوى، وعقد لقاءات ثنائية مع وزارة الخارجية والمسئولين الدوليين، والمشاركة فى عدد من الندوات مع مؤسسات ومنظمات غير حكومية للحديث عن الاقتصاد المصري، وشرح عملية التحويل الاقتصادى التى تحدث فى مصر.
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