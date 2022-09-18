وزيرة الدولة للهجرة: نعمل على إنشاء شركة مصرية للاستثمار للمصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وتابعت الجندى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية": "الوزارة تعكف على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار فى وطنهم من خلال المجالات التى يرغبونها، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج".
وأوضحت، بدأنا فى إطلاق أول تطبيق إلكترونى يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التى سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا فى مختلف دول العالم.
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