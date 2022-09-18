انعقاد جولة المشاورات السياسية الثانية بين مصر ولاتفيا

جدة - نرمين السيد - عقدت جولة للمشاورات السياسية بين مصر ولاتفيا برئاسة السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومن الجانب اللاتفى سكرتير الدولة للشئون الخارجية "أندرس بيلش"، بحضور قيادات وزارة الخارجية اللاتفية.





وقد التقى مساعد وزير الخارجية مع وزير خارجية لاتفيا، قبل بدء المشاورات، حيث أعرب الوزير عن تقديره لنتائج الزيارة الأخيرة المثمرة التى قام بها إلى مصر، مشيداً بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين، ودعمه لتنمية تلك العلاقات.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون فى عدد من الملفات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تم الاتفاق على بحث إمكانية إنشاء مجلس للأعمال المشترك بين البلدين، وذلك لتسهيل عمل الشركات والقطاع الخاص، كما استعرض مساعد وزير الخارجية المصرى الفرص الاقتصادية والاستثمارية، التى توفرها مصر فى العديد من المجالات، فضلاً عن سبل تطوير التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة فى ظل الطفرة التنموية الكبيرة التى تشهدها مصر فى العديد من القطاعات.

وعلى هامش جولة المشاورات، عقد السفير إيهاب نصر لقاءات مع عدد من كبار المسئولين، حيث التقى عضوة المكتب الرئاسى للبرلمان اللاتفى.

وتم الاتفاق على أهمية العمل على إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية، كما التقى نائبة سكرتير الدولة للزراعة، وذلك للتوافق حول العمل على تصدير القمح اللاتفى إلى مصر، وتصدير الأسمدة المصرية إلى لاتفيا، واستمرار التشاور والتنسيق بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

من ناحية أخرى، عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية اجتماعا مع سكرتيرة الدولة للتعليم، لبحث سبل تطوير التعاون بين جامعات ومراكز البحث العلمى بالبلدين، وكذا تعزيز التبادل الطلابى، كما التقى أيضاً مع عميد جامعة ريجا التكنولوجية، والتى تعد أقدم الجامعات التكنولوجية بالمنطقة، بحضور عدد من الدارسين المصريين، حيث تم بحث سبل التعاون الجامعى.