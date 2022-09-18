مفتى كازاخستان يهدى شيخ الأزهر زى «الشابان التقليدى» تقديرا لزيارته للبلاد

جدة - نرمين السيد - أهدى الشيخ نوريزباى حاج تاغانولى أوتبينوف، المفتى العام لجمهورية كازاخستان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زى "الشابان التقليدي"، وذلك بمقر المسجد الكبير فى كازاخستان، فى حضور ما يزيد عن ٣٠ ألف مسلم من مسلمى كازاخستان، والوفود الإسلامية المشاركة فى مؤتمر زعماء الأديان، تقديرا لزيارة فضيلته للعاصمة الكازاخية نور سلطان فى الفترة من ١٢ إلى ١٦ سبتمبر.





وقام مفتى كازاخستان بوضع زى "الشابان" على كتف شيخ الأزهر، معربا عن بالغ تقدير الشعب الكازاخى لزيارة فضيلة الإمام الأكبر للبلاد، وفرحة مسلمى كازاخستان بهذه الزيارة، وحرصهم على التواجد فى هذا الجامع الكبير لرؤية فضيلته والاستماع لكلماته، مؤكدا أن هذه الزيارة سوف ستظل عالقة فى أذهان الكازاخيين، داعيا لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وأن يديمه الله ذخرا للأمة الإسلامية ومدافعا عن تراثها العريق. يُذكر أن منح زى "الشابان" هى عادة قديمة للشعب الكازاخي، يُهدى للأشخاص ذوى التأثير القوى والمكانة المرموقة، وهو دليل على أعلى درجات الاحترام والتقدير بين الكازخيين، وهو من أكثر الملابس الكازاخية الوطنية أهمية وقيمة فى الثقافة الكازاخية، ويؤمن الكازاخيون بأن إهداء هذا الزى التقليدى يكرس قيمة ومكانة الثقافة الوطنية والعادات الكازاخية باعتبارها الثروة الروحية للشعب الكازاخي.

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