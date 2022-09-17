أسامة ربيع يكشف أسباب زيادة رسوم عبور السفن قناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 11:33 مساءً - فسر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أسباب زيادة رسوم عبور السفن، بنسبة 15% خلال عام 2023، مرجعًا ذلك لاستمرار ارتفاع أسعار البترول الخام والغاز الطبيعي، وبالتالي ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وارتفاع قيمة تأجير ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 11% عن متوسط عام 2021.

وقال ربيع، خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة، إن أسعار الشحن لمختلف فئات السفن ارتفعت لمستويات قياسية، موضحًا أن قرار الزيادة الجديدة تم اتحاذه وفقًا لدراس مستفيضة، وقررت الهيئة بناء عليها تطبيق الزيادة في يناير المقبل، لافتًا إلى أن إعلان الزيادة الجديدة سيكون قبل تطبيقها بـ3 أشهر؛ حتى تستعد الخطوط الملاحية لأية متغيرات.

وأضاف: سياستنا فيها من المرونة ما يسمح بمواءمة الظروف الأخرى، ومن الممكن أن نقدم تخفيضات على بعض أنواع السفن طبقًا للمعطيات في العام المقبل، التي تشهد أنواع التجارة الخاصة بها مشكلة، مستدلًا بزيادة الرسوم في قناة بنما، ما يجعل نسبة 15% مناسبة لكل الخطوط الملاحية.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المقبل 2023.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المقبل.