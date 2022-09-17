الطائفة الإنجيلية تنعى والدة رئيس المحكمة الدستورية العليا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إنه بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى المستشار بولس فهمى، ولجميع أفراد العائلة، فى رحيل الفاضلة والدته، مصليا أن يمنحهم الرب عزاء وصبرًا.

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