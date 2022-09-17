وكيل تعليم كفر الشيخ: استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبد الله، اجتماعا موسعا، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، وضياء الشامى مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهى العموم، ومديرى الإدارات النوعية وأعضاء المتابعة.





وأعلن وكيل تعليم كفر الشيخ عن منح جائزة لأفضل مدرسة، استعدادا للعام الدراسى الجديد بكل إدارة تعليمية، لاختيار الأفضل عل مستوى المديرية، مؤكدًا على تسخير كل مدرسة لكل الإمكانيات المتاحة لبدء العام الدراسى بطريقة مثلى تتكاتف جميع عناصر المدرسة. وأكد أنه سيتابع توزيع الكتب من اليوم الأول للعام الدراسى، وعدم ربط توزيع الكتب بسداد المصروفات، محذرًا من إجبار أولياء الأمور على تقديم تبرعات عينية أو مادية تحت أى مسمى، ومن يخالف ذلك ويثبت عليه الأمر يتحمل التبعات والمسائلة القانونية، موجها بالمساهمة بشكل فاعل فى تهيئة المدارس لحصة المشاهدة واستغلال المواد التعليمية المميزة على القنوات التعليمية وعرضها للطلاب لتعميم الفائدة.

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