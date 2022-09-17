الأنبا أكسيوس يشارك فى افتتاح «شجرة مريم» بعد تطويرها

جدة - نرمين السيد - وافتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، المنطقة الأثرية التى تعد إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر. يأتى هذا فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المناطق التى زارتها العائلة المقدسة بغية إحياء مسار العائلة المقدسة.

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