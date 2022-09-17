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مدير الوحدة الوثائقية بـ"المتحدة": نسعى لتأهيل خريجي الإعلام من خلال "مشروعات التخرج"

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 10:31 مساءً - علق أحمد الدرينى، مدير الوحدة الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تدشين الشركة مسابقة الأفلام الوثائقية لمشروعات التخرج لكليات الإعلام.

 

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم"، أنه من المعروف أن المؤسسات الكبرى تتحمل دورا مجتمعيا والتداخل مع مؤسسات المجتمع بشكل عام، لافتًا إلى أن المؤسسات الصحفية والإعلامية جزء من دورها التواصل مع المؤسسات التعليمية ذات التخصصات وثيقة الصلة بالمهنة.

وقال الدرينى، إن المتحدة كشركة كبرى عليها دور مجتمعى، لافتًا إلى أن هذا ما دفعهم للتواصل مع كليات الإعلام من خلال المسابقة لترشيح أعمال مختلفة، منوهًا إلى ذلك سيوضح للخريجين، معايير سوق العمل فى الانتقاء من خلال اختيار أفضل الأعمال بناء على عدة معايير.

وأضاف، المسابقة ستتيح للطلاب الدخول فى أبواب المعرفة والإدراك والدراية، ولن يظل الطالب حبيس الجامعة والبيئة الضيقة، مشيرًا إلى إنه من المقرر ضم البيئات المختلفة معًا خلال المسابقة، معا يعرضهم لتبادل خبرات مختلفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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