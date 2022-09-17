وزير الصحة يراجع خطة التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27»



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 10:30 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، مع لجنة التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27» لمراجعة خطة تأمين المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل.

تناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول محاور خطة التأمين الطبي لمحافظة جنوب سيناء طوال فترة انعقاد المؤتمر، والتي تشمل توفير كافة الخدمات (العلاجية، الوقائية، الإسعافية) للوفود المشاركة بالمؤتمر، بالتوازي مع رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع الخطة المقترحة لتقديم الخدمات الوقائية بدءَا من مرحلة الإعداد واستقبال الوفود، وتطبيق الإجراءات الوقائية، والإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا المستجد، وآلية تقييم الإجراءات خلال الحدث، كما اطلع الوزير على الفرق الوقائية المشاركة في الحدث من أطباء ومراقبين صحيين، ومسئولي المعامل، وفرق شئون البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع تقارير المرور الميداني لفرق الوقائي، وشئون البيئة لإجراء التقييم البيئي والصحي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ (المستشفيات، الفنادق، محطات التحلية، حمامات السباحة، محطات المعالجة، خزانات المياه، المطاعم) في مدينة شرم الشيخ.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير راجع مستشفيات الإخلاء باختلاف مستوياتها (الأول، الثاني، الثالث) والمُدرجة لتقديم الخدمات الطبية ضمن الحدث، في محافظة جنوب سيناء والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تمركزات العيادات الثابتة والمتنقلة، لتأمين الخدمات الطبية بفنادق إقامة الوفود ومحيط مقرات انعقاد جلسات المؤتمر، بالإضافة إلى المستشفى الميداني الجاري تنفيذه بالقرب من مركز المؤتمرات بشرم الشيخ.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية بالمستشفيات والعيادات الثابتة والمتنقلة، وتوفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية، وفصائل الدم ومشتقاته، وكذلك قائمة الفرق التي ستقدم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات في تلك الأماكن، كما تابع تقارير المرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة جنوب سيناء سواء (مستشفيات، نوادِ صحية، معامل، عيادات تخصصية).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير راجع تفاصيل الخطة فيما يخص التأمين الإسعافي، حيث اطلع على تجهيزات الأسطول الإسعافي والذي يشمل (سيارات إسعاف مجهزة بوحدات رعاية مركزة، سيارات التدخل السريع، سيارات الدعم اللوجيستي، السكوتر الكهربائي، سيارات مكافحة العدوى، سيارات التحكم الميداني لإدارة الأزمات، ورشتين لصيانة سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية)، واطلع الوزير على تمركزات التأمين الإسعافي بمهبط الطائرات، وأماكن إقامة الوفود، والطرق السياحية، وكذلك مقر انعقاد المؤتمر، والمحاور المؤدية لمدينة شرم الشيخ.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من المنظومة الإلكترونية الجاري تنفيذها، للربط بين جميع مواقع تقديم الخدمات الطبية للمشاركين بالمؤتمر، وتوفير أجهزة حواسب لوحية لجميع الطواقم الطبية المشاركة، كما وجه الوزير بتعميم دليل إرشادي لسيناريوهات حالات الإخلاء الطبي وتدريب الفرق الطبية عليه، لضمان سرعة التعامل مع الأحداث خاصة الكبرى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإجراء محاكاة عملية لسيناريوهات التأمين الطبي قبل استضافة المؤتمر، للوقوف على أي تحديات أو احتياجات، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين في الحدث.

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإطلاق حملة تنشيطية لتطعيم العاملين بالفنادق والمطاعم والمحال التجارية، وشركات السياحة، وسائقي المواصلات العامة في مدينة شرم الشيخ، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير للطوارىء والرعايات العاجلة.