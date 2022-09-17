حياة كريمة فى الشرقية.. ورش عمل حرفية خلال اليوم الأول لمبادرة أنت الحياة

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة حياة كريمة، اليوم السبت، مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الشرقية، حيث نظمت عالى هامش المبادرة، ورش عمل حرفية، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك فى عدد من المجالات المختلفة.





وضمت ورشة العمل الحرفية: "الرسم على الزجاج، والخشب والقماش، وصناعة المنتجات بالموزيك، وصناعة الصابون، خرز النول وغيرها". وتستمر المبادرة لمدة 6 أيام بداية من اليوم 17 سبتمر وحتى 22 سبتمبر، وتم خلال اليوم الأول العديد من الفعاليات والورش بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل مسرح الأطفال، ملتقى توظيف، قافلة طبية، استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات، المشورة الأسرية والتثقيف، ورش عمل حرفية، التوعية بمخاطر الإدمان.

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