إزالة 97 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل، بمركز فوه، مؤكدًا أن جملة ما تم إزالته من تعديات منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 20 تبلغ 97 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و17 قيراط و5 أسهم، و4959 مترًا.





وشدد محافظ كفر الشيخ - فى تصريح صحفى اليوم السبت - على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد جميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة. كما أكد عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدى بالبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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