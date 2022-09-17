السبكى: وحدة اليقظة الدوائية تسهم فى زيادة معدلات رضاء منتفعى التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اجتماعًا، لمتابعة تطورات العمل الخاص بمشروع إنشاء وحدة لليقظة الدوائية بالهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، بهدف ضمان توفير دواء آمن وفعال لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بالمحافظات.





جاء ذلك فى إطار التنسيق بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الدواء المصرية لإنشاء وحدة لليقظة الدوائية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل من أجل تقديم خدمة أفضل لأمان وسلامة المرضى.

وضم الاجتماع، كلٍ من الدكتور عمرو سعد، مستشار مشروع اليقظة الدوائية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، والدكتور جاسر جاد الكريم، استشارى النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والدكتور شريف كمال، كبير صيادلة مستشفى 57357 ومدير برامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة، والدكتورة ميار محمد، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

واستعرض الاجتماع، التعريف بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مع توضيح الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالهيئة، وشرح الهدف الرئيسى لإنشاء وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتصور الهيئة فى إنشاء الوحدة، مع عرض المخطط المقترح لإنشاء الوحدة والجدول الزمنى المحدد لتنفيذها.

وتناول الاجتماع، التأكيد على أهمية التنسيق مع هيئة الدواء المصرية، فى إنشاء وحدة اليقظة الدوائية، كونها الجهة الرقابية المسئولة عن سلامة المستحضرات الصيدلية فى السوق المصرى، والتأكيد على أهمية إعداد ومراجعة قواعد البيانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، ومعدلات استهلاكها واحتياجاتها، وتحديثها بشكل مستمر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وكذلك التنسيق لتطبيق علم اليقظة وأنشطته وممارسته لجميع فرق مقدمى الرعاية الصحية "أطباء، صيادلة، تمريض،..." بتلك المنشآت.

وناقش الاجتماع، الاستفادة من كفاءات وخبرات مستشارى منظمة الصحة العالمية فى عمليات إنشاء وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة، وتحديد دورة العمل لها، ووضع الخطة التنفيذية لإنشاء الوحدة، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى، أن الخطة تشمل ثلاث مراحل، وهى تحديد الاحتياجات، والزيارات الميدانية لتقييم الوضع الحالى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ووضع خطة تدريبية لكافة مستويات العمل بالوحدة، إضافة إلى التقييم والمتابعة لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف وحدة اليقظة الدوائية بمعايير عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، دور اليقظة الدوائية فى تحقيق أعلى معدلات رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل عن الخدمة، الهدف الثمين للمنظومة، لافتًا إلى أنها تعد إحدى ركائز تطبيق مفهوم رعاية صحية خضراء بدون ضرر "Green Healthcare" بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، تماشيًا مع اتجاهات الدولة الحالية فى تبنى الممارسات الآمنة لتطبيق مفهوم رعاية صحية خضراء، وضمان تقديم خدمات صحية وأكثر أمانًا وذات جودة عالمية للمواطن المصرى.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، خلال الاجتماع، بوضع خطة تدريبية لتأهيل الفريق الطبى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل على تطبيق مفهوم اليقظة الدوائية، ودورها فى ضمان رعاية صحية آمنة للمرضى، وكيفية تقديم خدمات استقبال بلاغات الآثار الجانبية للأدوية، وذلك ضمن مشروع التأهيل الإلزامى بالهيئة، كما وجه بوضع خطة توعوية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة وذويهم للتوعية بكيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والمستلزمات الطبية، فى إطار تفعيل دور وحدة اليقظة الدوائية وتحقيق أهدافها.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن وحدة اليقظة الدوائية، ستصبح أداة تنسيقية لإبلاغ هيئة الدواء المصرية عن أية مضاعفات أو أعراض جانبية مسجلة للأدوية التى يتم تداولها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، مما يسهم فى الحد من الآثار العكسية الناتجة عن تفاعلات الدواء أو الناتجة عن استخدام المستلزمات الطبية، لضمان توفير دواء آمن وفعال، ولتختص أيضًا بتعزيز التعليم المستمر عن سلامة الدواء وتثقيف الصيادلة والأطباء وتوعية المجتمع بتقارير سلامة الأدوية.