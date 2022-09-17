حياة كريمة تنظم ورش عمل للتوعية فى بحر البقر 2 بالتنسيق مع القومى للمرأة

جدة - نرمين السيد - وشارك القومى للمرأة بالتنسيق مع "حياة كريمة" بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة، ضمن المبادرة والتى يأتى من أهمها ورش عمل حول التخطيط ما قبل الزواج والتثقيف الصحى والتغذية والرضاعة والنمو والتطور ودمج الإعاقة والتربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة.

كما تم إقامة ورش عمل لتنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية، وخطوات بدء المشروعات علاوة على أسباب الادخار وكيفية وضع الخطط والاقتراض وإدارة الأموال وكيفية إنشاء الموازنة البسيطة وكيفية استغلال الادخار والإقراض فى عمل المشاريع، واستخدام المالية وإدارة المخاطر بالبنوك والتثقيف الرقمى التحدى والتطبيق، بالإضافة إلى الأمسيات الثقافية.

وتستمر مبادرة أنت الحياة، لمدة 6 أيام خلال الفترة من 17 وحتى 22 سبتمبر الجارى، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات.