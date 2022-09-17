الصحة: إطلاق حملة تنشيطية للتطعيم بلقاح كورونا قبيل إطلاق قمة المناخ فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزير وجه بإطلاق حملة تنشيطية لتطعيم العاملين بالفنادق والمطاعم والمحال التجارية، وشركات السياحة، وسائقي المواصلات العامة في مدينة شرم الشيخ، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فبيل إطلاق مؤتمر المناخ.

وكان عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، مع لجنة التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27» لمراجعة خطة تأمين المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

تناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول محاور خطة التأمين الطبي لمحافظة جنوب سيناء طوال فترة انعقاد المؤتمر، والتي تشمل توفير كافة الخدمات (العلاجية، الوقائية، الإسعافية) للوفود المشاركة بالمؤتمر، بالتوازي مع رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع الخطة المقترحة لتقديم الخدمات الوقائية بدءا من مرحلة الإعداد واستقبال الوفود، وتطبيق الإجراءات الوقائية، والإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا المستجد، وآلية تقييم الإجراءات خلال الحدث، كما اطلع الوزير على الفرق الوقائية المشاركة في الحدث من أطباء ومراقبين صحيين، ومسئولي المعامل، وفرق شئون البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع تقارير المرور الميداني لفرق الوقائي، وشئون البيئة لإجراء التقييم البيئي والصحي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ (المستشفيات، الفنادق، محطات التحلية، حمامات السباحة، محطات المعالجة، خزانات المياه، المطاعم) في مدينة شرم الشيخ.