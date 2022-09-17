رئيس جهاز قطر للاستثمار: متحمسون للاستثمار في القطاع السياحي بمصر



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيصل بن ثانى آل ثاني، رئيس الاستثمار فى إقليم أفريقيا وآسيا فى جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات شركة Accor العالمية للفنادق والضيافة، بحضور المستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر هشام على.

أكد فيصل بن ثانى آل ثاني، أن زيارتهم الحالية لمصر، والتى زاروا خلالها عدة مدن سياحية مصرية قد زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة فى كل المدن التى قاموا بزيارتها، وهو ما جعلهم متحمسين للاستثمار فى القطاع السياحى وقطاع الفنادق فى مصر، سواء فى الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات جديدة.

فى ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذى لشركة Accor أنهم يتواجدون فى مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.

وأضاف أن الشركة تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها فى المنطقة، وهناك اهتمام كبير لدى الشركة بالسوق المصرية.