انتخاب الأب ميشيل شفيق أمينا فرعيا لأمانة المدارس الكاثوليكية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور القمص أنطونيوس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر، والنائب الدولى للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مديرى ومديرات مدارس الأمانة الفرعية بالإسكندرية، والبحيرة.

وسيتولى الأب ميشيل شفيق هذا المنصب لمدة عامين، لاستكمال فتره الأمين السابق، الأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكانى.