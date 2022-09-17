رسامة 720 شماسًا فى مطرانية سوهاج (صور)

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جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا باخوم القداس الإلهى اليوم، فى كنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا أبرآم الكائنة أسفل كنيسة الشهيد مارجرجس بمقر المطرانية، بينما تولى نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، خدمة قداس آخر أقيم فى كنيسة الشهيد مارجرجس، وشاركهما عدد كبير من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وحوالى 3 آلاف من شعب مدينة سوهاج أكثرهم من أسر الشمامسة الجدد، امتلأت بهم الكنيستان اللتان أقيما بهما القداسان.
وعقب صلاة الصلح بدأت صلوات رسامة الشمامسة من مختلف الأعمار برتبة إبصالتس، وسط فرحة كبيرة من أسرهم.
وتستمر الدراسة بمدرسة الشمامسة بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج لمدة 3 سنوات، وتشمل دراسات فى الكتاب المقدس، والطقس، والألحان والتسبحة، واللغة القبطية، بما يجعل خريجيها مؤهلين لأداء الخدمة الشماسية بشكل لائق.
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