مدبولى: زيارة الرئيس السيسى إلى قطر تعطى زخما للعلاقات الأخوية

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بنتائج الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى دولة قطر الشقيقة، والمشاورات المثمرة التى أجراها مع أخيه الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين.
وأوضح مدبولى أن هذه الزيارة المهمة تعطى زخما للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر، لا سيما فى شقها الاقتصادى، فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع السياحة والفنادق والضيافة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلى الممتد لمسافة 6 كيلومترات، بما تتميز به من موقع فريد، يؤهلها لتستقطب من 2-3 ملايين سائح لزيارتها سنويا، كما استعرض رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية المتعددة فى الفنادق التى تعتزم الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمشاركة فى إدارتها.
من جانبه، أكد الشيخ فيصل بن ثانى آل ثانى، أن زيارتهم الحالية لمصر، والتى زاروا خلالها عدة مدن سياحية مصرية قد زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة فى كل المدن التى قاموا بزيارتها، وهو ما جعلهم متحمسين للاستثمار فى القطاع السياحى وقطاع الفنادق فى مصر، سواء فى الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات جديدة.
فى ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذى لشركة Accor أنهم يتواجدون فى مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.
وأضاف أن الشركة تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها فى المنطقة، وهناك اهتمام كبير لدى الشركة بالسوق المصرية.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال المباحثات حول المشروعات التى سيجرى تنفيذها، والفنادق التى سيتم ضخ استثمارات بها، والانتهاء من ذلك فى أسرع وقت ممكن، للاستفادة من الزخم الكبير الذى حققته زيارة الرئيس السيسى إلى قطر الشقيقة.
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