جاءت تصريحات المحافظ عقب لقائه اليوم السبت، بوكيل وزارة التموين بالمحافظة، المهندس وصفى عبد الله، لمناقشة التقرير الأسبوعى، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها أجهزة وإدارات المديرية، خلال الفترة ما بين 10 و16 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن الحملات شملت المرور على المخابز والأسواق والبداليين التموينين ومحطات الوقود، بالإضافة إلى سحب بعض العينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها للمعامل المختصة لبيان صلاحيتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حال عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات".
وشدد على ضرورة تكثيف وإحكام الرقابة على المحلات التجارية أثناء فترة "الأوكازيون" والقيام بالتحقق من الأسعار المعلن عنها، حيث بلغ إجمالى المشاركين فى "الأوكازيون" 72 محلا، مشيرا إلى أنه جرى تحرير 3 محاضر لمسؤولين عن محلات تجارية لقيامهم بالإعلان عن "الأوكازيون" دون الحصول على ترخيص من المديرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بنى سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.