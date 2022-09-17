محافظ بنى سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، باستمرار جهود ضبط الأسواق، ومواجهة جميع صور الغش التجارى، أو التلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.





جاءت تصريحات المحافظ عقب لقائه اليوم السبت، بوكيل وزارة التموين بالمحافظة، المهندس وصفى عبد الله، لمناقشة التقرير الأسبوعى، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها أجهزة وإدارات المديرية، خلال الفترة ما بين 10 و16 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت المرور على المخابز والأسواق والبداليين التموينين ومحطات الوقود، بالإضافة إلى سحب بعض العينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها للمعامل المختصة لبيان صلاحيتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حال عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات".

وشدد على ضرورة تكثيف وإحكام الرقابة على المحلات التجارية أثناء فترة "الأوكازيون" والقيام بالتحقق من الأسعار المعلن عنها، حيث بلغ إجمالى المشاركين فى "الأوكازيون" 72 محلا، مشيرا إلى أنه جرى تحرير 3 محاضر لمسؤولين عن محلات تجارية لقيامهم بالإعلان عن "الأوكازيون" دون الحصول على ترخيص من المديرية.